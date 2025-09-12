Депутат Госдумы Никита Чаплин проверил ход голосования на довыборах в округе Луховицы

С пятницы, 12 сентября, в Луховицах проводятся трехдневные довыборы в местный Совет депутатов. На территории округа открыты четыре избирательных участка, на каждом из которых дежурят сотрудники полиции, работают наблюдатели от кандидатов. Они следят за порядком и прозрачностью голосования. В выборах участвуют жители одномандатного избирательного округа № 4, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Депутат Государственной Думы из фракции партии «Единая Россия» Никита Чаплин посетил самый крупный избирательный участок, который базируется в здании бывшего Лицея. Он проверил организацию работы участковой комиссии № 1372, которую возглавляет Любовь Ерасова, и поинтересовался, насколько вовлечено жители округа участвуют в выборах.

Парламентарий отметил высокий уровень организации избирательного процесса и заинтересованность со стороны луховичан.

«Хочу отметить хорошую организацию работы на участке. Члены комиссии действуют четко и по закону, процедуры соблюдаются. Созданы условия, чтобы каждый мог честно и без нарушений реализовать право голоса», — отметил депутат.

Никита Чаплин также обсудил с подрядчиками, представителями школы и администрации округа капремонт этого здания, который стартует в скором времени. С 1 сентября образовательный процесс для ребят теперь организован в школе № 9. Первоклашки же учатся в детском саду «Дюймовочка». Капремонт запланирован на 2025–2026 годы. Рабочие уже завезли сюда часть строительных материалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка в том числе обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.