Депутат Госдумы Михаил Терентьев провел прием жителей в Реутове

Координатор федерального партийного проекта «Единая страна — Доступная среда», депутат Государственной Думы Михаил Терентьев провел прием граждан в дистанционном формате и в очном, в региональной общественной приемной «Единой России» Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Обсуждали разные вопросы трудоустройства инвалидов, обустройства пандуса в многоквартирном жилом доме, медицинской помощи и историю судебных тяжб инвалида по кредитным обязательствам. Все заявители в ходе встречи получили развернутые консультации.

«Личные встречи с жителями всегда выявляют актуальные темы, волнующие Подмосковье. Разумеется, мы включаемся в работу, оказываем не только консультационную помощь, но и осуществляем взаимодействие с профильными ведомствами. Людям, которые обращаются за содействием, мы обязательно должны на законных основаниях оказать помощь», — отметил Михаил Терентьев.

Узнать актуальный график встреч и записаться на прием к депутатам можно, обратившись в Региональную общественную приемную «Единой России» по телефону: 8(495)106-05-50 (по будням).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.