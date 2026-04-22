Депутат Госдумы Кравченко встретился с волонтерами в Химках

В Химках 22 апреля депутат Государственной думы Денис Кравченко посетил отделение ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» и обсудил с активистами поддержку участников спецоперации и новые инициативы. На встрече прозвучали предложения по дополнительным мерам помощи добровольцам, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Кравченко посетил химкинское отделение ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья», где пообщался с активистами, оказывающими помощь бойцам специальной военной операции. Добровольцы рассказали о своей работе и текущих проектах.

Волонтерское движение в Химках считается одним из самых активных в регионе. За несколько лет жители сплели километры маскировочных сетей, изготовили сотни окопных свечей и направили на передовую более 600 тонн гуманитарной помощи.

Участники встречи обсудили инициативы, которые могут войти в Народную программу партии «Единая Россия». В числе предложений — дополнительные меры поддержки для волонтеров.

«Очень сильное впечатление от встречи. Видно, сколько сил и души люди вкладывают в эту работу. Важно, что звучат не только слова поддержки, но и конкретные предложения. Будем помогать их реализовывать, в том числе через работу с молодежью и воспитательные проекты», — отметил Денис Кравченко.

Сегодня волонтерское движение в Химках объединяет тысячи жителей. По мнению участников встречи, такой формат диалога помогает выстроить системную поддержку добровольческих инициатив.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.