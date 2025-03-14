Депутат Госдумы Колунов выступил перед сотрудниками Moscow Raceway

Депутат Государственной Думы Сергей Колунов выступил перед сотрудниками Moscow Raceway — первой в РФ гоночной трассы высшей категории, с отчетом о своей работе за прошлый год, написал депутат в своем Telegram-канале.

Сегодня Госдума активно работает над законопроектами, направленными на поддержку физической культуры и спорта в России. Эти инициативы включают в себя отчисления от алкоголя и табака на финансирование спортивных мероприятий, налоговые вычеты для граждан, выполнивших нормативы ГТО, регулирование деятельности спортивных агентов.

«Лично я выступал с предложением включить обязательную сдачу комплекса ГТО в школьную программу по физкультуре. Комплекс ГТО всегда, еще с советских времен, воспитывал здоровый образ жизни, был популярен среди подрастающего поколения. И мы должны эту востребованность вернуть», — уточнил парламентарий.

В ходе встречи он рассказал, что в Волоколамске совместно с главой округа Натальей Козловой они проконтролировали капремонт спортивно-физкультурного центра «Гвардия», мониторили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Лидер» с ледовым катком.

«Все работы были проведены качественно и завершены в срок. Одна из наших задач, конечно, сделать спорт еще более доступным, а здоровый образ жизни — более популярным. Именно поэтому создаем новую инфраструктуру», — добавил Колунов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что в регионе важна качественная работа парков, в этом вопросе все имеет значение: удобные парковки, прокаты, работающие туалеты, малый бизнес.

«Мы с главами, с жителями встречаемся в разных местах и, согласитесь, что запрос на то, что мы благоустраиваем, очень большой», — отметил Воробьев.