Депутат Госдумы и глава Пушкинского посетили одно из крупнейших предприятий Красноармейска

Особый интерес вызвало предприятие «РитейлСнаб», которое в текущем году запустило новаторскую линейку экологичной бытовой химии.

Продукция компании основана на простом, но эффективном принципе: концентрат в небольшой бутылке, разбавляемый водой, увеличивается в объеме в 10 раз, существенно сокращая пластиковые отходы. Ассортимент включает в себя средства для посуды, уборки, стирки и мыло, включая детское. Удобные дозаторы — как механические, так и автоматические — дополняют капсулы.

Благодаря высокому спросу, «РитейлСнаб» активно планирует расширение. В ближайшее время компания вложит 160 миллионов рублей в развитие производства и создаст 70 новых рабочих мест. Поступления от налогов перевысят 130 млн рублей за пять лет, укрепляя экономику района.

«Кроме инновационной продукции, компания производит средства для нужд Минобороны, включая поставки на фронт и в рамках гуманитарной помощи. Вместе с районными властями мы помогли „РитейлСнаб“ найти земельный участок для нового производства в рамках региональной программы „Земля за рубль“, старт которого намечен на следующий год», — рассказал Сергей Пахомов.

Эти инициативы укрепляют потенциал региона на фоне современных экологических и экономических вызовов

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что на территории Московской области реализуются меры поддержки бизнеса и проектов импортозамещения.

«Тема импортозамещения очень важна. Если ты открываешь предприятие по программе импортозамещения, ты получаешь деньги под 1% из федерального фонда развития промышленности», — сказал Воробьев.