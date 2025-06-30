Депутат Госдумы и глава Балашихи встретились с мультибальниками округа

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ Вячеслав Фомичев и глава городского округа Балашиха Сергей Юров провели встречу с выпускниками, набравшими 100 баллов на ЕГЭ по одному или более предметов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Мероприятие прошло в усадьбе Горенки.

Вячеслав Фомичев и Сергей Юров пообщались с выпускниками общеобразовательных учреждений округа в формате чаепития, поздравили их с успешной сдачей экзаменов, а также сказали напутственные слова.

«Встретился с ребятами, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов по различным предметам: русскому языку, литературе, химии, информатике и другим предметам. Обсудили сложности подготовки и планы выпускников на будущее. Спасибо детям за интересную беседу. Желаю ребятам больших успехов. Уверен, трудолюбие и стремление с высоким результатам в школе помогут достигнуть всех поставленных целей», — поделился Сергей Юров.

Также в ходе мероприятия выпускникам вручили благодарности и памятные подарки.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.