Депутат Госдумы Фетисов встретился с волонтерами, спортсменами и жителями Подольска

Депутат Государственной Думы, член партии «Единая Россия» Вячеслав Фетисов встретился с волонтерами, спортивной общественностью и трудовыми коллективами Подольска. В рамках отчетной кампании депутат рассказал о проделанной работе за прошедший год и о планах на ближайшее время, а также ответил на вопросы подольчан.

Одним из приоритетных направлений работы депутата и деятельности партии «Единая Россия» является поддержка участников и семей СВО. Свой визит в Подольск Фетисов начал со встречи с представителями благотворительного фонда имени Подольских курсантов, которые с первого дня спецоперации отправляют гуманитарную помощь в приграничные регионы. Побеседовал с волонтерами, поблагодарил за важную ежедневную работу и вручил благодарственные письма.

В течение 2024 года более 50 мероприятий по теме СВО проведено с участием депутата, оказана материальная помощь на более чем 2,5 млн рублей для обеспечения бойцов необходимым оборудованием, медикаментами и средствами защиты. Кроме того, Фетисов дважды посетил Мастерскую управления «Сенеж», где провел встречи с участниками образовательной программы «Время героев».

В формате вопрос-ответ депутат пообщался с руководителями спортивных учреждений округа в СШОР «Труд». Он отметил, что сохранение здоровья детей является приоритетным. На встрече обсудили развитие детско-юношеского спорта, потенциал молодых хоккеистов, а также участие России в Олимпийских играх.

На предприятии «Орторент», занимающемся производством медицинского оборудования для реабилитации, Фетисов, помимо отчёта о проделанной работе за 2024 год, ответил на вопросы сотрудников. Они касались таких тем, как здравоохранение, экологическая безопасность, подготовка кадров. Во время осмотра предприятия депутат отметил, что объемы производства увеличились. Особенно его порадовало, что используемое оборудование теперь отечественное.

Последним пунктом рабочего визита стало отчетное мероприятие и общение с трудовым коллективом предприятия «Профессиональные технические системы», расположенного в деревне Слащево. Перед встречей с коллективом Фетисов в музее предприятия открыл экспозицию, посвященную советскому спорту.

В своем отчете перед трудовыми коллективами депутат уделил большое внимание вопросам развития образования, здравоохранения, рассказал о законопроектах в социальной сфере.

Завершая встречу, Фетисов подчеркнул, что для оперативного решения волнующих жителей вопросов очень важна обратная связь, и поблагодарил подольчан за активный диалог.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.