Депутат Госдумы Фетисов в приемной ЕР встретился с жителями Подольска

Депутат Госдумы Вячеслав Фетисов в приемной «Единой России» встретился с жителями Подольска. Вместе с Вячеславом Фетисовым прием провели депутат Мособлдумы Павел Максимович и замглавы Вадим Буров. Все вопросы взяты в работу. В списке обращений — помощь участникам СВО, благоустройство во дворе на Пионерской, 15 и установка тренажеров в деревне Холопово. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

«Каждая такая встреча — это живое общение с людьми, возможность понять, что происходит на территории и принять нужные решения. Эту работу мы ведем постоянно, стараемся быть полезными нашим избирателям», — отметил Вячеслав Александрович.

После приема граждан в рамках работы центра объединения гражданских инициатив «Единые» депутат Госдумы поговорил с молодыми подольчанами — молодогвардейцами. В ходе встречи участники обсудили поддержку и развитие инициатив на территории Городского округа Подольск.

У ребят была уникальная возможность лично задать Вячеславу Фетисову интересующие их вопросы. Каждый смог ознакомиться с его карьерным путем, достижениями, успехами и наградами.

Вопрос о кумирах вызвал активное обсуждение, так как касался тех людей и ценностей, на которые молодежь хотела бы равняться.

«Для меня большая честь сидеть с вами за одним столом. От вас зависит наше будущее. Стремитесь к знаниям, развивайтесь и не бойтесь ставить перед собой амбициозные цели», — сказал напутственные слова ребятам Вячеслав Фетисов.

Планов на будущее у молодогвардейцев много. В перспективе — мероприятия и акции, направленные на защиту и сохранение природы. Но сейчас акцент делают на других проектах.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.