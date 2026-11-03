Депутат Госдумы Денис Кравченко провел прием граждан в Солнечногорске

Жители Солнечногорска 2 ноября обратились к депутату Госдумы Денису Кравченко с вопросами транспортной доступности и благоустройства. Личный прием прошел в местном отделении партии «Единая Россия», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Пенсионерка, бывший учитель биологии и экологии Любовь Ковалева попросила добавить утренний автобусный рейс в СНТ «Талаево» на период с мая по сентябрь. По ее словам, автобус № 22 «Солнечногорск — Хметьево» заезжает в товарищество четыре раза в день с большими интервалами.

Из-за неудобного расписания жители вынуждены добираться другим маршрутом до деревни Рекино-Кресты, а затем идти пешком более полутора километров. Среди пассажиров много пожилых людей и людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Денис Кравченко сообщил, что будет подготовлено обращение в Мострансавто. При необходимости он готов подключиться к решению вопроса на уровне правительства Московской области.

Жители вблизи Пятницкого шоссе пожаловались на отсутствие обустроенных пешеходных дорожек вдоль трассы. Это делает передвижение между поселками опасным и ограничивает пешую доступность магазинов.

«Как и обещал в предвыборный период, ни одно обращение не останется без ответа. Каждое требует отдельной проработки, в том числе решения вопросов финансирования», — прокомментировал Денис Кравченко.

Депутат подтвердил, что все обращения останутся на контроле. Заявителям планируют предоставить обратную связь в течение месяца, а при необходимости — инициировать дальнейшие шаги для решения вопросов.

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Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что проблемы, которые есть в Подмосковье с общественным транспортом, власти региона стараются решать благодаря обращениям жителей.

«Спасибо, что пишете. Обязательно и дальше будем реагировать и информировать обо всех изменениях в транспорте», — отметил губернатор.