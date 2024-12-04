Депутат Госдумы Аршба рассказал об обновлении 5 детских площадок в Наро-Фоминске

В рамках народной программы «Единой России» и реализации партийного проекта городская среда в Наро-Фоминском городском округе активно проходят мероприятия по обеспечению комфортной среды. По словам депутата Госдумы РФ Отари Аршбы, проделана огромная работа по замене и модернизации детских игровых площадок в Наро-Фоминском городском округе, сообщает пресс-служба депутата.

Так, работы по замене и модернизации детских игровых площадок провели по адресам:

село Атепцево, сквер, улица Октябрьская;

город Наро-Фоминск, улица Профсоюзная, дом № 36;

город Наро-Фоминск, улица Калинина, дома № 11, 13, 15;

город Наро-Фоминск, улица Шибанкова, дома № 65, 67, 69, 73, 75;

город Наро-Фоминск, улица Профсоюзная, дом № 6.

Народная програма «Единой России» работает исходя из наказов жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.