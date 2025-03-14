Депутат Госдумы Александр Толмачев встретился с жителями Черноголовки

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по молодежной политике Александр Толмачев провел отчет перед жителями Черноголовки, а также посетил отремонтированный корпус школы и встретился с ветеранским сообществом, сообщает пресс-служба администрации округа.

Парламентарий осмотрел корпус Халатникова Черноголовской СОШ, который недавно открылся после реконструкции. Ранее Александр Толмачев уже приезжал в школу, общался с родителями, следил, чтобы их пожелания относительно восстановительных работ соблюдались. В этот приезд он не только оценил ремонт, но и рассказал педагогам и родителям об итогах очередного года в Госдуме в рамках отчетной кампании депутатов «Единой России».

Александр Толмачев рассказал о ходе воплощения Народной программы Партии. Кроме того, он сообщил, что сейчас в фокусе его особого внимания как заместителя председателя Комитета по молодежной политике — поддержка новых поколений. «Приняты законы моего соавторства для защиты детей от никотина и табака, усилили ответственность за нарушение запретов. Работаем над закреплением термина «студенческая семья», пробиваем поддержку для молодых пар — это важно для Черноголовки, где много молодежи, куда приезжают семьи ученых и аспирантов», — подчеркнул депутат.

В пространстве «Восход» Александр Толмачев встретился с советом ветеранов Черноголовки и неравнодушными жителями, членами клуба «Активное долголетие». Депутат отметил, что главная функция государства — забота о гражданах.

«Проиндексируем выплаты работающим пенсионерам, поддержали доноров крови и костного мозга — теперь они приравнены к волонтерам. «Единая Россия инициировала расширение мер поддержки СВО на федеральном уровне. На новый уровень выводим участие ветеранов боевых действий в воспитании молодежи — патриотическое воспитание теперь закреплено в букве закона как обязанность государства. Личный пример героев — лучший способ помочь ребятам вырасти достойными гражданами России», — сказал депутат.

Он добавил, что наследники победителей в Великой Отечественной войне сегодня сражаются за интересы Родины, и все планы и дела обращены на сплочение вокруг президента, поддержку наших ребят и их семей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.