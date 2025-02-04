Депутат Госдумы Александр Толмачев провел прием жителей Подмосковья

Заместитель председателя Комитета Государственной Думы по молодежной политике встретился с гражданами в региональной общественной приемной «Единой России» в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Среди вопросов, с которыми обратились к Александру Толмачеву, была просьба о решении транспортной коллизии в Богородском городском округе. Максим живет в Москве, но деревня Белая — его любимое место отдыха. Здесь проживает почти тысяча человек, однако на пути встали большегрузы, которые ездят почти у дверей домов. Мужчина попросил помощи с организацией тротуара вдоль Кудиновского шоссе и перераспределения транспортных потоков для улучшения ситуации.

Александр Толмачев сообщил, что обратился к областному Министерству транспорта и дорожной инфраструктуры с ходатайством о строительстве пешеходной дорожки в деревне по всей длине шоссе. В отношении просьбы о «переброске» потока на соседнюю дорогу парламентарий подготовит запрос в адрес муниципальной комиссии по безопасности.

«Благодаря М12 из центра Москвы Богородского края теперь можно добраться за полчаса — час. Тротуар очень нужен и гостям, и коренным жителям. Максим показал видео, как жители идут вдоль проезжей части, где летят грузовики, — будем работать, взял на контроль», — сообщил Александр Толмачев.

Поступил еще один важный вопрос — о восстановлении памятника героям Великой Отечественной войны.

«Обратились жители Звенигорода. В 1985 году на территории Звенигородской фабрики культтоваров был установлен памятник работникам, погибшим в Великой Отечественной войне. В 2015 году его снесли, а на этом участке началось строительство жилого комплекса. К решению вопроса подключил коллегу по Думе, Дениса Майданова, он избран от этого округа», — подвел итог парламентарий.

Также он напомнил об идущем Годе защитника Отечества.

«Сейчас идет Год защитника Отечества. Мы готовимся к главному празднику. Особое внимание — ветеранам, сохранению памяти павших. Рассмотрим варианты восстановления памятника сотрудникам Звенигородской фабрики, которые отдали жизнь за нас. И, конечно, буду ходатайствовать о том, чтобы жители деревни Белая смогли безопасно выходить из домов, добираться до ближайшего магазина», — подчеркнул Толмачев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.