Депутат Голубев озвучил меры поддержки контрактников во время и после службы

Бойцы, заключившие контракт с Минобороны РФ, получают все установленные меры поддержки, выплаты, вознаграждения и льготы. Это позволяет им спокойно исполнять долг, не волнуясь о своих родных и близких, сообщил РИАМО председатель комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

Все друзья и знакомые депутата, которые заключили контракт с Минобороны, получают достойные выплаты, в том числе региональные. В Подмосковье бойцы также получают установленные льготы.

«Это позволяет им не волноваться за благополучие своих больших семей, спокойно исполняя свой воинский долг», — отметил Голубев.

Уверенно себя будут чувствовать контрактники и после службы, получив статус ветерана боевых действий с солидным пакетом мер поддержки для них и семей. Есть возможность не только получить льготное образование, помощь в трудоустройстве, но и преференции в карьерном росте.

«Мой общественный помощник, демобилизованный по ранению, сегодня не только вновь трудится на забронированном за ним прежнем рабочем месте, но и участвует в президентском проекте „Время героев“, предварительном голосовании партии „Единая Россия“ для участия в выборах местных депутатов», — добавил парламентарий.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

В Московской области назначена одна из самых больших в России единовременных выплат контрактникам. Она составляет 1 млн рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.