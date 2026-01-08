Депутат ГД Слуцкий предложил повысить надбавку к пенсии на уход до МРОТ

Депутаты Государственной думы от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли инициативу по повышению надбавки к пенсии на уход до уровня МРОТ россиянам, которые достигли возраста 80 лет, инвалидам первой группы, включая инвалидов с детства и из-за военной травмы, сообщает РИА Новости .

Авторы законопроекта уточняют, что по нему не будет дополнительных обязательных требований к тем, кто ухаживает за перечисленными категориями россиян, в части их трудоспособности или отсутствия занятости.

Как отметил Слуцкий, сегодняшний размер надбавки в 1,3 тыс. рублей, едва ли соответствует нынешним реалиям.

По его словам, каждый пенсионер и инвалид в России имеют право на помощь высококвалифицированного специалиста, а также должный уход, если поддержку не могут обеспечить дети и близкая родня.

Как рассказал лидер ЛДПР, по действующему закону в стране потратить указанную сумму россияне смогут на оплату сиделки или другие нужды по собственному усмотрению.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.