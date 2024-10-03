Депутат ГД Панин: Подмосковье является одним из лидеров по развитию цифровизации

В Пермском крае с 1 по 4 октября проходит межрегиональная конференция по информационной безопасности «Инфофорум-Прикамье 2024», в работе которого принял участие депутат Госдумы Геннадий Панин. По его словам, Подмосковье находится среди лидеров по развитию цифровизации в разных сферах и активно работает во всех направления партийного проекта, сообщает пресс-служба депутата.

«АНО «Диалог» признали передовой опыт подмосковного центра управления регионом (ЦУР), позволяющего находиться на оперативной связи с жителями даже самых удаленных населенных пунктов, чувствовать их запросы и принимать эффективные управленческие решения», — отметил Панин.

«Цифровая Россия» — это цифровой проект, объединяющий исполнительную и законодательную власть с предпринимательским сообществом. Его цели: развитие ИТ-отрасли для достижения технологического суверенитета страны, создание современного кодифицированного цифрового законодательства, а также поддержка социальных проектов.

«Устранение цифрового неравенства — масштабная задача, которую необходимо решить в России. В том числе за счет строительства базовых станций в отдаленных населенных пунктах для обеспечения их интернетом. В рамках нацпроекта «Экономика данных» планируется развитие низкоорбитальной спутниковой системы, что также позволит обеспечить связью труднодоступные и малонаселенные территории. К 2035 году их количество должно достигнуть 900», — рассказал депутат Госдумы.

На площадках форума также обсудили вопросы цифровой грамотности. Уровень цифровых угроз растет с каждым годом. И если раньше их жертвами были, в основном, люди старшего поколения, то сейчас все чаще молодые люди попадают под воздействие преступников.

«Еще одно важное направление работы партпроекта — цифровая инклюзия. Это возможность людям с разными особенностями, жизненными ситуациями и разным состоянием здоровья с помощью общедоступных инклюзивных технологий получить доступ к информации и к различным видам услуг», — подытожил Панин.

Участниками второго съезда координаторов партийного проекта «Цифровая Россия» также стали более 500 участников из регионов России и Республики Беларусь.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.