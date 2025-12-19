Депутат ГД Нилов: последний рабочий день в 2025 году не будет сокращенным

Как рассказал глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, 30 декабря 2025 года будет обычным рабочим днем, а 31 декабря — выходной, сообщает РИА Новости .

По его словам, в 2025 и 2026 годах 31 декабря будет выходным.

«Но в 2019–2020 годах в стране была „календарная вакханалия“ и дни обычными, рабочими», — сказал парламентарий.

Он уточнил, что часть регионов РФ пыталась сделать эти дни нерабочими, а часть занимала противоположную позицию по данному вопросу.

При этом, как добавил Нилов, два года подряд эта тема выходила на уровень главы государства, на прямую линию и на встречу с лидерами фракций. Он считает, что в Трудовом кодексе РФ следует предусмотреть, не нарушая баланса выходных, не перегружая бюджет, ибо любой дополнительный нерабочий день является нагрузкой на него, переносом 8 января на 31 декабря, обеспечение предновогоднего дня нерабочим.

