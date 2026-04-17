«Я узбек!»: мужчина отлупил ногами жену на улице Петербурга при свидетелях

Иностранец издевался над женой и бил ее ногами прямо посреди улицы в Петербурге

Жительница Санкт-Петербурга стала свидетелем ужасной сцены, когда вышла в магазин за хлебом. Она увидела, как мужчина бьет ногами жену прямо посреди улицы. Агрессор пытался оправдаться тем, что он узбек.

Как только петербурженка заметила конфликт, сразу стала снимать происходящее на камеру и вмешалась. Мужчина попытался увести молодую супругу, но оператор следовала за парой, уговаривая девушку не идти вслед за мужем, который ее бьет. В итоге агрессор убежал.

Пострадавшая выглядела потерянной. С помощью переводчика она объяснила, что одна в стране, совсем не говорит по-русски и не ориентируется в городе. Петербурженка предложила помощь и попросила ее записать номер телефона. В этот момент к ним подошла странная женщина и увела девушку.

Втроем они проследовали к подъезду, где мужчина отобрал у молодой жены телефон и стал проверять его содержимое. Жительница Петербурга подбежала к троице и стала кричать, что они не имеют права трогать девушку. На что мужчина ответил, что он узбек, а странная женщина стала кричать, что агрессор и его жертва — супруги.

«Если с ней что-то случится, сядешь на всю жизнь! Где у тебя документ, что ты можешь бить жену?! В Узбекистане нельзя бить жен!» — заявила петербурженка.

Она надеется, что с этой девушкой все будет хорошо. Комментаторы похвалили оператора, которая проявила небывалую смелость в моменте, когда другие прошли бы мимо.

