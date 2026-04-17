Анна Кендрик, Руби Роуз и Кэти Перри: почему певицу обвиняют в сексуальных домогательствах

В последние дни в центре внимания оказался скандал, связанный с обвинениями в домогательствах, выдвинутыми против известной певицы Кэти Перри. В центре истории оказались две известные личности: актриса Анна Кендрик, прославившаяся благодаря роли в фильме «Сумерки», и Руби Роуз, австралийская актриса и модель. В материале РИАМО — о том, что говорят актрисы о Кэти Перри и в чем обвиняют ее.

Домогательства Кэти Перри к Анне Кендрик

Анна Кендрик в интервью ток-шоу Конана О'Брайена, которое состоялось в 2014 году, поделилась своим неприятным опытом, связанным с Кэти Перри. По словам актрисы, инцидент произошел на церемонии вручения премии «Грэмми», одном из самых престижных музыкальных событий в мире. Кендрик рассказала, что Перри трогала ее за грудь, что вызвало у нее смешанные чувства. В своем рассказе Анна саркастически заметила, что сама виновата, так как была одета в откровенное платье от Azzaro. Она добавила: «Ну, мое платье, я сама напросилась. Если бы никто этого не сделал, я бы немного расстроилась». И хотя это интервью было дано больше десяти лет назад, отрывок из него вновь стал популярным в социальных сетях на волне нового обвинения в адрес Перри, вызвав бурные обсуждения.

Обвинения Руби Роуз о сексуальных домогательствах против Кэти Перри

13 апреля 2026 года актриса Руби Роуз также выступила с обвинениями против Кэти Перри. По ее словам, инцидент произошел в ночном клубе Мельбурна, когда ей было около 20 лет. Руби рассказала, что отдыхала на коленях своего лучшего друга, когда к ней подошла певица. По словам Роуз, Перри оттянула свои трусы, села ей на лицо и начала тереться половыми органами. Когда Руби осознала, что происходит, ее вырвало. Она объяснила, что не обратилась в полицию из-за страха, что ей не поверят и не помогут. Теперь актриса настроена решительно.

«Сегодня я пойду в полицейский участок, чтобы узнать, можно ли расследовать какие-либо из случаев. Я предполагаю, что срок давности уже истек, но тем больше причин попытаться. У меня длинный список, это, вероятно, отнимет у меня больше сил, чем я готова, но я вернусь сюда, чтобы рассказать другим о процессе, как только буду готова», — написала Роуз. Через несколько часов она опубликовала сообщение: «Я сделала это».

Реакция общества на сексуальный скандал с Кэти Перри

Эти обвинения вызвали широкий резонанс в обществе и привлекли внимание правоохранительных органов. Полиция уже занялась делом Руби Роуз, обвинившей Кэти Перри в сексуальном насилии. «Детективы Мельбурнской группы по расследованию сексуальных преступлений и жестокого обращения с детьми расследуют дело о сексуальном нападении, произошедшем в Мельбурне в 2010 году. В полицию поступила информация о том, что инцидент произошел в лицензированном заведении в центральном деловом районе. Поскольку расследование продолжается, на данном этапе было бы неуместно давать дальнейшие комментарии», — цитирует издание Daily Mail сотрудников правоохранительных органов.

Руби Роуз в свою очередь написала в соцсетях, что больше не может говорить о произошедшем инциденте, пока полиция расследует ее дело.

«Может показаться, что я игнорирую все: от слов поддержки до рассказов других людей, но это не так. Это стандартная просьба полиции, и во многом это большое облегчение. Теперь я могу начать процесс выздоровления. И временно двигаться дальше. Я вас всех очень люблю», — написала актриса.

Общественная реакция на обвинения была неоднозначной. Многие поддержали Анну Кендрик и Руби Роуз, выразив свое восхищение их смелостью и решимостью рассказать о произошедшем. В социальных сетях, в частности в Х (заблокирована на территории РФ), развернулись дискуссии о том, как важно поддерживать жертв насилия и домогательств, а также о необходимости изменения культуры, которая часто оправдывает агрессоров.

С другой стороны, некоторые поклонники Кэти Перри выразили сомнение в правдивости обвинений, указывая на отсутствие доказательств и на то, что инциденты произошли много лет назад. Однако, несмотря на это, многие эксперты подчеркивают, что такие обвинения должны быть тщательно расследованы, чтобы установить истину и предотвратить подобные случаи в будущем.

Что говорит Кэти Перри на обвинения в свой адрес

Представитель Кэти Перри дал официальный комментарий по поводу произошедшего скандала: «Обвинения, которые Руби Роуз распространяет в соцсетях в адрес Кэти Перри, абсолютно ложны, они представляют собой опасное и безрассудное вранье. У госпожи Роуз есть хорошо задокументированная история публичных обвинений в социальных сетях в адрес разных лиц, которые каждый раз опровергались теми, против кого они были выдвинуты», — заявил он.