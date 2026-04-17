Новый расчет единого пособия: напоминание для родителей

Хотя правило «8 МРОТ» вступило в силу еще с 1 января 2026 года оно влияет на одобрение социальных выплат прямо сейчас. Правило означает, что планка минимального дохода для единого пособия в 2026 году удвоилась: теперь каждый трудоспособный родитель должен зарабатывать не менее 216 744 рублей в год, то есть около 18 тысяч в месяц, сообщил РИАМО ассистент кафедры гуманитарных наук факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов.

По его словам, прежде хватало вдвое меньше — 4 МРОТ. Цель изменений — сделать выплату действительно адресной, подчеркивает эксперт. Правило распространяется на обоих родителей, включая самозанятых и предпринимателей.

При этом государство предусмотрело исключения: уход за малышом до трех лет, уход за ребенком-инвалидом, беременность от шести месяцев, очная учеба до 23 лет, официальная безработица, военная служба, пенсия по любому основанию, перечисляет Климов.

«Важный нюанс про алименты: в 8 МРОТ они не входят. Этот порог проверяется только по трудовым поступлениям — зарплате, доходам самозанятого или ИП, пенсии, стипендии. Алименты оцениваются отдельно, как часть общего дохода семьи. С 1 марта 2026 года их считают иначе: если суд ничего не устанавливал, расчет идет от средней зарплаты по региону, а не от МРОТ», — предупреждает эксперт.

