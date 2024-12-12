Депутат ГД: на родителей можно повлиять через патриотическое воспитание детей

Депутат Госдумы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина выразила мнение, что государство может повлиять на родителей с помощью патриотического воспитания детей, прививая им аналогичные ценности.

Она считает, что исполнение гимна в учебных заведениях имеет пользу и для родителей.

«В школе понедельник начинается с поднятия флага и исполнения гимна — я вижу, как меняется мировоззрение детей. Мне кажется, что тема Конституции тоже должна в школах звучать серьезнее, и через детей у нас будет возможность пообщаться с родителями, потому что ребенок будет делиться с ними тем, что ему рассказали в школе», — отметила депутат в эфире радио Sputnik.

Стенякина добавила, что в одной школе города Шахты гимн начали исполнять на линейках еще в 2011 году, а на уроках музыки дети стали учить слова. Она заметила, что во время исполнения гимна на линейке дети разговаривали и вертели головами, и их родители делали то же самое. Спустя год, когда гимн снова звучал, дети стояли и пели, в то время как родители слушали молча.

Когда у детей воспитывается любовь к Родине и уважение к государственным символам, это чувство передается и бабушкам, и дедушкам, и родителям, заключила парламентарий.