Депутат ГД Картаполов: мобилизации в мае не будет «ни при каких условиях»

Глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов подчеркнул, что мобилизации в мае в стране не будет «ни при каких условиях». Об этом сообщает RTVI .

Он пояснил, что мобилизация в России — это уже пройденный этап.

«У нас сегодняшняя система комплектования Вооруженных сил обеспечивает выполнение всех задач, которые стоят перед ними в рамках СВО», — сказал парламентарий.

Картаполов добавил, что «начала войны с Североатлантическим альянсом также не планируется». Это в НАТО рассказывают, что «не дадут РФ победить, что, по сути, является их проблемами».