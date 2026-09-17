Депутат ГД Денис Кравченко встретился с коллективом предприятия «ИТИС» в Химках

Депутат Госдумы Денис Кравченко 16 сентября посетил предприятие «ИТИС» в Химках и обсудил с коллективом планы развития компании и вопросы жителей города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Государственной думы Денис Кравченко 16 сентября посетил химкинское предприятие «ИТИС», которое разрабатывает, производит и поставляет оборудование для спутниковой связи.

На встрече обсудили текущие задачи и ближайшие планы развития компании, а также вопросы, которые волнуют работников как жителей Химок.

«Всегда особенно ценно общаться не только с руководством, но и напрямую с работниками. Главный капитал любой компании — это люди, их энергия и готовность брать на себя ответственность. Спасибо команде за открытый диалог!» — отметил Денис Кравченко.

Предприятие выпускает мобильные переносные комплексы космической связи «Аурига», оборудование для мобильного видеонаблюдения, решения для телемедицины, VSAT-терминалы и компоненты для земных станций спутниковой связи. Компания имеет необходимые лицензии и сертификаты, участвует в государственных закупках и располагает десятками контрактов.

Андрей Воробьев добавил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.

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