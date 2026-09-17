Депутат Эренс провел 13 часов запертым в туалете парламента

Депутат фламандского парламента Фредерик Эренс не смог выйти из туалета из-за сломанного замка и провел там около 13 часов, сообщает kp.ru .

Фредерик Эренс зашел в туалет фламандского парламента после заседания около 17:00, перед тем как отправиться домой. Он оставил телефон на рабочем столе, а механизм дверного замка сломался.

«В этот раз я, наконец, не взял с собой мобильный телефон», — рассказал депутат.

На стук и крики Эренса никто не отреагировал: большинство коллег уже ушли. Вентиляция работала только при движении, поэтому депутату стало не хватать воздуха. Он проделал в двери несколько отверстий металлическим предметом.

Около шести утра уборщица обнаружила и освободила парламентария. Эренса направили в больницу на обследование, сейчас он чувствует себя хорошо. В парламенте начали проверку замка.

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