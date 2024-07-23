Депутат Ефимов: в будущем мы придем только к электронному голосованию

В будущем мы придем только к электронному голосованию. Для этого есть несколько причин, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы от городского округа Реутов Тарас Ефимов.

«Если говорить о собственном опыте, я уже два раза голосовал дистанционно, это действительно удобно. Уверен, что в будущем мы придем только к электронному голосованию. Для этого есть несколько причин. Первая — технологическое развитие. Меняем кнопочные телефоны на гаджеты, упрощаем интерфейс программ», — сказал Ефимов.

Он отметил, что к нему на прием приходит много пенсионеров. Практически все они на «ты» с телефонами.

«На самом деле пожилые люди ведут активную жизнь в соцсетях, мессенджерах, читают новости в Сети. Потихоньку, но начинают осваивать электронные услуги на Госуслугах. Второе — это удобство. В день выборов не надо никуда идти — проголосовать можно там, где есть связь: из дома, с работы», — отметил депутат.

Ефимов резюмировал, что также дается возможность свободно проголосовать инвалидам, тем, кто раньше приглашал комиссию на дом.

6, 7 и 8 сентября, пройдут основные выборы в 25 городских округах Подмосковья. Кроме этого, довыборы пройдут в Подольске, Пушкинском и Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что дистанционное электронное голосование позволяет, не выходя из дома, обсудить с семьей и близкими свой выбор.

«Высокая явка обусловлена тем, что современные элементы голосования, в том числе электронного голосования, позволяют тебе, не выходя из дома, за ужином или за обедом со своей семьей, близкими обсудить и соответственно сделать свой выбор. <…> Очевидно, что это дает процент явки, это очень хорошо, выше легитимность», — сказал Воробьев.