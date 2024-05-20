Депутат Ефимов перечислил преимущества пункта отбора контрактников в Балашихе

Московский областной пункт отбора контрактников на военную службу работает в Балашихе. Его главное преимущество — комплексное предоставление услуг на месте, рассказал РИАМО депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

Депутат подчеркнул, что лично посещал центр и общался с военными инструкторами и добровольцами. По их словам, самое главное преимущество центра — комплекс услуг в одном месте. Речь идет о прохождении медкомиссии, открытии счета в банке, получении юридической консультации и оформлении льгот.

Как только доброволец попадает на территорию центра, с ним сразу же начинают работать: идет оформление документов, в том числе банковских карт, даются разъяснения по получению региональных мер поддержки, как для контрактника, так и его семьи. В соседнем здании добровольцы проходят полное медобследование, в том числе и флюорографию», — рассказал Ефимов.

С добровольцами общаются психологи и военные специалисты. Они определяют готовность бойцов к службе. Если медкомиссия решает, что гражданин годен, то он поступает в казарму в течение 4–5 дней. Пока оформляются документы, он проходит курс молодого бойца вместе с товарищами.

«В оборудованных классах изучает оружие, учится азам оказания медицинской помощи в полевых условиях. К слову, все занятия проводят опытные командиры, участники ряда локальных конфликтов, в том числе в зоне СВО. Я уже не говорю о трехразовом питании. Был в столовой, проверял – все сытно и вкусно», — добавил депутат.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов – проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание – ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», – сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области – одна из самых больших по России и составляет 600 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее – увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители – на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». https://contract.gosuslugi.ru/ Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте https://контрактмо.рф/ и в Telegram-боте. https://t.me/contractMObot Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор.