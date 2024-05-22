Депутат Ефимов: Мособлдума приняла ряд мер поддержки для контрактников

С февраля прошлого года Мособлдума приняла целый ряд мер поддержки для контрактников, добровольцев и мобилизованных, а также их семей, рассказал РИАМО депутат Московской областной думы Тарас Ефимов.

«Я непосредственно общаюсь с семьями мобилизованных и добровольцев в своих избирательных округах — Балашихе и Реутове. Я выделил бы такие запросы, как первоочередное поступление детей военнослужащих в вузы Московской области, получение реабилитации для участников СВО, получивших ранение», — рассказал Ефимов.

По его словам, законом закреплено и лечение в Центре социально-медицинской реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий «Ясенки». Также сохраняется запрос на устройство в детские сады без очереди и освобождение от его оплаты, на бесплатное двухразовое питание в школах, кружки и секции.

«Много сейчас говорится о преимущественном поступлении на госслужбу для участников СВО», — добавил депутат.

При этом он много общался с будущими контрактниками — мало кто из них шел воевать за деньги. Средний возраст военнослужащих — от 25 до 50 лет. Большая часть из них — состоявшиеся мужчины, у которых есть семьи, работа или бизнес. Их основная мотивация: «Кто, если не мы будет биться с фашистами?!».

«Для многих, кто просто побывал на Донбассе после 2014 года, не участников СВО, слова „Родина“ и „русский“ зазвучали по-другому. А еще очень важно для всех нас понимать, что специальная военная операция — это не где-то там далеко. Это уже здесь. И это война десятка стран НАТО против России, против нашей культуры, против веры», — заключил Ефимов.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

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В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

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Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет 600 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.

Ранее Воробьев поблагодарил правоохранителей за помощь, оказываемую участникам СВО.

«Указы президента посвящены самым разным темам, которые требуют комплексного подхода и разрешения. Это касается и помощи нашим подразделениям. Вы знаете, что Московская область и в том числе вверенные вам силы оказывают большую, заметную поддержку», — подчеркнул губернатор