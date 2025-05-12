Депутат-единоросс привел в порядок мемориальную доску в честь героя ВОВ в Химках

В преддверии Дня Победы партия «Единая Россия» дала старт благоустройству объектов памяти героев Великой Отечественной войны. Руководитель депутатского объединения партии в совете депутатов Александр Васильев привел в порядок мемориальную доску, посвященную участнику войны Евгению Ивановичу Сенаторову и расположенную на фасаде дома № 8 на улице Строителей в Химках. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Евгений Сенаторов — механик-водитель танка-тральщика Т-34 253-го инженерно-танкового полка 3-его Белорусского фронта, старший сержант, кавалер ордена Славы III степеней.

До войны работал наладчиком на арматурном заводе. В июне 1941 года участник войны с Финляндией был вновь призван в армию Химкимским райвоенкоматом. С этого времени участвовал в боях с захватчиками на Западном фронте. Воевал на танке-амфибии Т-38, несколько раз попадал в окружение, вновь пробивался к своим.

В августе 1943 года в боях Смоленской наступательной операции он уничтожил 30 солдат и офицеров противника, 1 противотанковое орудие, разбил 2 дзота. За эти бои получил первую боевую награду — медаль «За отвагу».

В 1945 году в период наступательных боев в Восточной Пруссии при прорыве обороны противника старший сержант Сенаторов отличным вождением боевой машины проделал проходы в минных полях для линейных танков и других подразделений, танком было подорвано 6 мин. Своими действиями он обеспечил экипажу уничтожение 4 орудий, 4 пулеметных точек и до 10 гитлеровцев.

«Подобные акции, инициированные партией, проходят по всей стране и призваны не только сохранить память о героях, но и привлечь внимание молодого поколения к истории своей страны. Работа по благоустройству мемориальных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны, будет продолжена», — отметил Александр Васильев.

В преддверии годовщины Победы силами депутатов «Единой России» и городских служб проводилось благоустройство мемориалов и памятников. Кроме того, в городском округе открывали памятные доски на домах ветеранов, чтобы увековечить память о подвигах героев. Всего будет открыто 6 таких мемориальных досок.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что всё было не зря», — сказал губернатор.