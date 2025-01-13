Депутат Дениско посетил центр поддержки участников СВО и их семей в Люберцах

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско посетил центр поддержки участников СВО и их семей в городском округе Люберцы. Вместе с депутатом МОД Лидией Антоновой он принял участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей, который организовали волонтеры. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Маскировочные сети — на вес золота, они нужны пехоте, танкистам, штурмовикам. Поэтому работа по их изготовлению не прекращается. Большинство волонтеров здесь — люди почтенного возраста. Приходят и молодые, чтобы освоить науку плетения масксетей. Ежедневный труд добровольцев спасает жизни нашим бойцам», — сказал Дениско.

Он также напомнил, что волонтеров и всех, кто готов помочь с материалами для плетения сетей, ждут в центре поддержки участников СВО (г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 120, к. 3) и в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» по адресам: г. Люберцы, ул. Кирова, д. 22 и г. Дзержинский, ул. Ленина, д. 9. Телефон: 8 (495) 503-55-36.

«Эти узелки — надежная защита для бойцов, в них волонтеры вплетают не только доброту и любовь, но и молитвы матерей», — заключил Дмитрий Дениско.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе по-прежнему собирают много помощи, которую в зону спецоперации доставляют волонтеры.