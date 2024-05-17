Депутат Дениско передал лекарства в Центре поддержки участников СВО в Люберцах

Депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско в Центре поддержки участников СВО и их семей в городском округе Люберцы передал медикаменты на передовую. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

«Все для Победы! Как и договорились с представителями фонда «Сила поколений ветеранов», собрали гумпомощь на фронт. В Центре поддержки участников СВО и их семей в Люберцах передали посылки. В ближайшее время фонд отвезет на передовую так необходимые медикаменты, пластыри, жгуты, бинты», — отметил Дениско.

Он подчеркнул, что победа — это общее дело. Каждый люберчанин может передать гумпомощь на фронт или стать волонтером: плести маскировочные сети или изготавливать окопные свечи.

«Вас ждут по следующим адресам: общественная приемная „Единой России“ (улица Кирова, дом № 22, телефон: 8 (48-55) 03-55-36), Центр поддержки участников СВО и их семей (Октябрьский проспект, д. 120, к. 3, телефон: 8 909 640-50-50). Всю необходимую информацию о заключении контракта с Минобороны РФ можно узнать на сайте: контрактмо.рф или по телефонам военного комиссариата в Люберцах: 8(495)554-13-62, 8(495)411-24-04», — уточнил Дениско.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что власти Подмосковья максимально вовлечены в работу по поддержке семей участников СВО.

«Мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт с теми, кто нуждается в помощи, и, конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти <…> стараются максимально быть вовлечены в эту работу», — сказал Воробьев.