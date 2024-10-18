Депутат Дениско: контрактники и их семьи всегда в поле зрения властей

Поддержка участников СВО — одно из важных направлений в работе депутатского корпуса. Мобилизованные, добровольцы и их семьи находятся в нашем ежедневном поле зрения, сообщил РИАМО депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

«Мы встречаемся с нашими героями, когда они находятся в отпуске. В том числе с теми, кто подписал контракт. Обсуждаем ситуации, с которыми сталкиваются бойцы, чем возможно помочь, собираем гумпомощь, которую участники СВО потом с собой забирают в зону спецоперации», — отметил депутат.

Также власти регулярно общаются с семьями военнослужащих. Родные бойцов говорят, что меры поддержки значительно облегчают бытовые хлопоты. Естественно, находятся и такие вопросы, которые пока не входят в список мер поддержки, но и они решаются в индивидуальном порядке.

«Наша общая цель — сделать так, чтобы наши бойцы все свои мысли и силы направляли на задачи СВО и не беспокоились, что их семьи в чем-то нуждаются. Мы видим, что все чаще мужчины приходят заключать контракт. Конечно, достойная финансовая составляющая играет важную роль, но на первом месте у наших героев — защита Родины, защита своей семьи», — подчеркнул Дениско.

Он напомнил, что многие из желающих заключить контракт, в том числе и из других регионов, обращаются в Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу, который находится в Балашихе. Это то место, где к вопросу подходят комплексно. Здесь будущие контрактники получают все необходимое: от юридической помощи до специальной военной подготовки, которую проводят опытные инструкторы. Также предусмотрены питание и проживание.

Пункт отбора бойцов в Балашихе

В Балашихе по адресу: Восточное шоссе, вл. 2, работает Московский областной пункт отбора бойцов на военную службу по контракту. В нем есть все необходимое для кандидатов — проживание и питание, прохождение медкомиссии, консультации юристов, нотариусов, банковских работников и других специалистов.

По словам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, центр заработал для того, чтобы бойцы могли получить максимальное внимание. Регион находится в постоянном контакте с Минобороны РФ.

«Важно уделить максимальное внимание тому, кто подписывает контракт, кто, соответственно, будет защищать нашу страну. Для этого нужна экипировка, для этого нужны навыки ведения боя. В общем все необходимые мероприятия мы там предусматриваем, в том числе и боевое слаживание — ребята знакомятся, обмениваются опытом там. Все это имеет значение», — сказал Воробьев.

Льготы и выплаты

Единовременная выплата контрактникам в Московской области — одна из самых больших по России и составляет до 1 млн 905 тыс. рублей. Каждому военнослужащему также положены зарплата, суточные надбавки за участие в активных боевых действиях, а позднее — увеличенная пенсия.

Еще для контрактников действуют кредитные каникулы и приостановление исполнительного производства по просроченным обязательствам (кроме алиментов), за ними сохраняют рабочее место. Также есть возможность взять академический отпуск, пройти бесплатное обследование, лечение и реабилитацию в военно-медицинских учреждениях, купить квартиру по военной ипотеке и т. д.

Семье бойца тоже положены льготы: дети могут рассчитывать на путевки в лагеря отдыха и квоты на обучение в вузах, бесплатные завтраки и обеды в школе, пожилые родители — на бесплатные соцуслуги на дому, а для жены организуют профессиональное обучение и дополнительное профобразование.

Заявление для прохождения отбора на контракт можно подать через портал «Госуслуги». Анкету возможно заполнить и в самом пункте отбора.

Подробная информация о контрактной службе доступна по телефону горячей линии: 8 (495) 990-77-77, на сайте и в Telegram-боте. Также можно написать на электронную почту info@kontraktmo.ru.