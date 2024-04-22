Депутат Черемисов встретился с жителями Богородского округа

Депутат Мособлдумы Марк Черемисов в рамках региональной недели встретился с жителями Ногинска Богородского округа. Каждый раз на подобных встречах люди приходят с разными вопросами. Кто-то просит материальную помощь, кто-то рассказывает о наболевшем, обращаются и с темами благоустройства. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Любовь Трофимовна — пенсионерка. С ее слов, ей сняли надбавки по социальной выплате. С этим вопросом женщина обратилась к парламентарию. Его решили сразу же, на месте, позвонив по номеру горячей линии социальной защиты населения (122 доб. 6). Оказалось, что все совсем не так, как описала женщина — проблема была решена в кратчайшие сроки.

Также на встрече были и активные жители, которые задавали вопросы по предстоящим субботникам и озеленению города. Зачастую люди не знают, куда обращаться по тем или иным темам, связанным с благоустройством города. Поэтому народный избранник обо всем рассказал и проинформировал.

«Тесный диалог с жителями — самый эффективный способ решения вопросов. Главное — никогда не стесняться и идти на контакт, если вы столкнулись с трудностями. Я всегда готов помочь по мере возможности!» — добавил депутат Мособлдумы Марк Черемисов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.