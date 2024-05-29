Депутат Черемисов посетил приют для бездомных собак в Богородском округе

Состоялась самая милая встреча — депутат Мособлдумы Марк Черемисов посетил МАУ «Приют для безнадзорных животных Богородского городского округа Московской области» (МАУ «МПБЖ»). Это единственный муниципальный приют в Московской области. Об этом сообщает пресс-служба депутата.

Из вольеров выглядывают десятки добрых глаз, а следят за ними люди с большим сердцем.

Юлия Бросалина — директор приюта. С ней парламентарий встречается уже не в первый раз. В прошлом году по программе инициативного бюджетирования приюту были выделены средства на инвентарь для дрессировки. Место нужно было подготовить и спустя время на территории приюта появилась собачья площадка.

С целью проверки нового оборудования депутат приехал в учреждение.

На территории приюта содержится более 500 собак. Помогают в содержании волонтеры. Работает приют по определенной системе — отлов-стерилизация-вакцинация-выпуск.

«Будем и дальше держать связь с директором, чтобы при необходимости помочь, ведь мы не должны бросать в беде братьев наших меньших. Особенную благодарность хотелось бы выразить волонтерам, которые помогают животным от чистого сердца», — рассказал Марк Черемисов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения, — наставникам», — сказал он.