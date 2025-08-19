Депутат Боярский: наказания за критику мессенджера МАХ не будет

Критика мессенджера MAX не запрещена. Наказывать за нее никого не будут, заявил депутат Госдумы Сергей Боярский в своем Telegram-канале .

По его словам, он не видит негативной волны в отношении мессенджера. Однако если она возникнет, власти в первую очередь будут обращать внимание на первоисточник, который «сознательно дискредитирует» сервис.

Обоснованная критика мессенджера не запрещена. Наоборот, она может помочь разработчикам сделать платформу еще лучше, заявил Боярский.

Ранее некоторые СМИ распространили сообщения, что за критику мессенджера МАХ гражданина якобы могут проверить на иностранное влияние. Боярский развеял этот миф.