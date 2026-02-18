Депутат Богородского округа организовал поездку пенсионеров Обухово на выставку

Депутат Богородского округа Владимир Козынченко предоставил комфортабельный автобус для поездки членов Союза пенсионеров Обухово в галерею Александра Шилова. Экскурсия состоялась 15 февраля и оставила яркие впечатления у всех участников.

Пенсионеры выразили благодарность депутату за организацию поездки и отметили высокий уровень комфорта. По словам участницы Галины Труновой, экскурсанты любовались картинами художника и получили массу положительных эмоций.

Экскурсию провела Марина Остроумова. Особое внимание гостей привлекли женские портреты, отличающиеся изысканностью и тонкой техникой исполнения. По возвращении домой пенсионеры продолжили благотворительную деятельность: женщины собрали гуманитарную помощь, связали теплые носки и сплели сети для бойцов. Отправка гуманитарного груза запланирована на сегодня, в преддверии Дня защитника Отечества.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что доплаты для пенсии ввели в Подмосковье для того, чтобы оказать дополнительную помощь пенсионерам.

«Вместе с тем у нас есть одинокие пенсионеры, и мы здесь ввели доплату к пенсии для того, чтобы оказать отдельное внимание, отдельную заботу тем, кому нужна помощь», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.