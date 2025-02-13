Депутат Баранов отчитался о работе в 2024 году перед жителями Наро-Фоминска

В Наро-Фоминском городском округе проходит отчетная кампания депутатского корпуса «Единой России». Депутат Московской областной Думы, член фракции «Единая Россия» Александр Баранов посетил все территориальные управления городского округа и отчитался перед местными жителями и трудовыми коллективами, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Депутат МособлдумыАлександр Барановрассказал жителям о том, что было сделано в законотворческой деятельности Московской областной Думы, о работе возглавляемого им комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности, гуманитарной помощи фронту и семьям участников СВО. Кроме того, он прокомментировал итоги реализации наказов, поступивших от жителей Наро-Фоминского городского округа, которые были включены в Народную программу.

Парламентарий подробно отчитался о продуктивной работе, которая была выполнена за 2024 год по программе инициативного бюджетирования.

«В прошлом году на территории моего избирательного округа реализовано 12 социально-значимых проектов, которые были инициированы мной на основании просьб наших активных жителей. Четыре проекта были реализованы непосредственно в Наро-Фоминске. В рамках реализации проектов новое оборудование было приобретено для Культурно-спортивного комплекса „Нара“, в школе искусств „Гармония“ появились новые музыкальные инструменты и оборудование, также новое оборудование было приобретено для Наро-Фоминского историко-краеведческого музея и молодежного комплексного центра», — рассказал Баранов.

В рамках отчетапарламентарийвстретился с коллективом Наро-Фоминской средней школы № 4 имени В. В. Завадского.

Депутат рассказал о работе в социальной сфере. Поговорили о строительстве и капитальном ремонте образовательных учреждений, мерах поддержки педагогов и оснащении школ современным оборудованием.

«В 2024 году прошел капитальный ремонт школы № 9, ремонт здания Новоольховской школы и ремонт основного корпуса Алабинской школы, а также ремонт детского сада. В этом году работа по капитальному ремонту образовательных учреждений будет продолжена. Сейчас ремонтные работы идут в четырех школах нашего округа. Также ведутся работы по капитальному ремонту детских садов № 16 и № 43 в Апрелевке», — сказал Баранов.

Также парламентарий рассказал об итогах своей работы за прошедший год членам добровольческого движения.

«Сообщил молодежи о мерах поддержки участников СВО и их семей, ребята сами помогают женам, матерям, детям, отцам наших воинов, участвуют в сборе, сортировке, погрузке и доставки на фронт гуманитарных конвоев. За2024 год в Наро-Фоминском городском округе отработано более 300 обращений от участников СВО и семей бойцов», — прокомментировал депутат Мособлдумы.

На встрече с коллективом ветеринарного управления Александр Баранов рассказал о реализации государственных программ на территории округа.

«Доложил о капитальном ремонте социально-значимых объектов: завершился капремонт кардиологического отделения, облагоустройстве территорий.В прошлом году в Наро-Фоминске было проведено благоустройство Бобруйского сквера. В сквере появились прогулочные аллеи, зоны для отдыха, была оборудована детская игровая зона, установлены малые архитектурные формы. Также в 2024 году завершились работы по благоустройству лесопарка „Дубки“ в Апрелевке», — подытожил Александр Баранов.

С начала февраля депутаты Наро-Фоминского городского округа проводят встречи с жителями, чтобы подвести итоги своей работы за прошедший 2024 год, рассказать о выполненных наказах избирателей и поделиться планами на предстоящий 2025 год.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.