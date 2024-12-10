Депутат Балашихи приняла участие в деловой встрече министра сельского хозяйства РФ

Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, председатель комитета по развитию МСП, вице-президент Балашихинской ТПП и координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» Светлана Тананова приняла участие в деловой встрече Министра сельского хозяйства РФ Оксаны Лут с руководителями отраслевого бизнес-сообщества. Встреча организована Торгово-промышленной палатой Российской Федерации в рамках цикла мероприятий «Встречи на Ильинке», передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время встречи обсудили ключевые вопросы участия бизнес сообществ в федеральных и региональных программах поддержки сельхозпроизводителей, планы по импортозамещению и поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в России.

По итогам всех докладов состоялась живая дискуссия и обмен мнениями среди представителей отраслевого предпринимательского сообщества.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.