Депутат Балашихи обсудила организацию профориентационных мероприятий для школьников

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Депутат Совета депутатов городского округа Балашиха, координатор проекта партии «Единая Россия» «Предпринимательство» в Балашихе Светлана Тананова приняла участие во встрече генерального директора ООО «Ретиноиды " Константина Ноздрина и директора гимназии № 1 имени Героя Российской Федерации А. В. Баландина Анны Скоропуповой, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Во время встречи совместно обсудили вопросы организации профориентационных мероприятий и практических занятий для учеников старших классов. Такие мероприятия помогут школьникам определиться с будущей профессией и сделать осознанный выбор.

Фармацевтическое научно-производственное предприятие «Ретиноиды» — российский производитель лекарственных средств для лечения заболеваний кожи. Компания уже более 30 лет производит и реализует на российском фармацевтическом рынке лекарственные препараты и активные фармацевтические субстанции. Качество продукции, выпускаемой компанией, признано врачебным сообществом и потребителями.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.