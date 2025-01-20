Депутат Балашихи проверила организацию горячего питания в МАОУ СОШ № 7

В рамках партпроекта «Новая школа» депутат Совета депутатов Балашихи, член фракции «Единая Россия» Галина Ченцова провела мониторинг качества и организации горячего питания в МАОУ СОШ № 7. Вместе с родителями она ознакомилась с работой столовой, проверив школьное и детское меню, передает пресс-служба администрации городского округа Балашиха.

Повара активно используют новое оборудование, что позволяет готовить разнообразные и вкусные блюда. Члены рабочей группы убедились, что размеры порций соответствуют СанПиНу, а контроль за соблюдением санитарных норм находится на высоком уровне.

Все дети начальных классов получают бесплатное горячее питание на завтрак, а для учеников из льготных категорий предусмотрены бесплатные горячие обеды. Это важный шаг к обеспечению здорового питания для подрастающего поколения.

«Мониторинг школьного питания проводится на постоянной основе, чтобы детское питание соответствовало всем нормам и правилам. Наши дети должны получать качественное и правильное питание, чтобы с малых лет сохранить здоровье», — подчеркнула Галина Ченцова.

Проверка питания в школах является частью обширной программы по улучшению условий обучения и воспитания. Партпроект «Новая школа» направлен на создание комфортной и безопасной образовательной среды, включая улучшение качества школьного питания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.