Депутат Балашихи провел мастер-класс по туризму для студентов колледжа

Депутат Совета депутатов Балашихи Александр Евсюткин совместно с молодогвардейцами провел мастер-класс по туризму для студентов Ногинского колледжа. Мероприятие прошло на территории обновленного сквера на улице Крупешина, сообщает пресс-служба администрации округа.

Участникам мастер-класса подробно рассказали о туризме и необходимом снаряжении, научили собирать палатки и правильно обустраивать их внутри для комфорта путешественников.

«Мы проводим такой мастер-класс для молодежи не первый раз, видим заинтересованность ребят в этой тематике, поэтому с каждым годом стараемся познакомить ребят с новым инвентарем. Подобные встречи проводятся не только для того, чтобы ребята узнали о туризме, но и для того, чтобы они смогли пообщаться с представителями общественных организаций, с депутатами. Это ценный опыт для подрастающего поколения», — рассказал руководитель отделения «Молодой Гвардии» в Балашихе Алексей Егоров.

В мероприятии приняли участие почти 100 студентов. Его целью является привлечение внимания молодого поколения к развитию туризма и знакомство с деятельностью общественных объединений.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе продолжат развитие туристической индустрии вокруг предприятий народных художественных промыслов. Он добавил, что привлечение мастеров на фабрики народных художественных промыслов требует индивидуального подхода, такие мастера учатся много лет.