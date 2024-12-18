Депутат Балашихи поздравил детей из ДНР и ЛНР, проживающих в пункте временного пребывания

В преддверии Нового года член фракции «Единой России» Сергей Щукин и молодогвардейцы Балашихи посетили Православный центр образования им. Преподобного Сергия в селе Топорково. Там прошла яркая новогодняя елка для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающих в пункте временного пребывания, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Там прошла яркая новогодняя елка для детей из Донецкой и Луганской Народных Республик, проживающих в пункте временного пребывания. Для ребят была подготовлена насыщенная праздничная программа с участием ансамбля «Карамельки». Также детям показали спектакль и вручили сладкие подарки. Мероприятие было организовано фондом «Ангел» под руководством Натальи Бондаревой при поддержке партийцев из Балашихи.

«Даже вынужденный экстренный переезд на новое место, который отнимает много сил особенно у деток, не должен отменять Новый год и веру в чудо. Мы, со стороны местного отделения „Единой России“, постарались сделать все, чтобы ребята почувствовали новогоднее настроение. Сегодня мы поздравили ребятишек, вручили подарки. В праздничном мероприятии приняли участие звезды российских молодежных сериалов», — отметил Сергей Щукин.

В пункте временного пребывания сегодня проживают 216 ребят из ДНР и ЛНР. Как отметил заместитель директора по воспитательной работе Православного центра образования им. Преподобного Сергия Сергей Захаров, предновогодние торжественные мероприятия стали уже традиционными.

«Ежегодно к нам приезжают, поздравляют, привозят подарки, спектакли. Дети очень довольны. Всегда говорят огромное спасибо за внимание и чудесный праздник», — сказал Сергей Захаров.

Поддержка детей из ДНР и ЛНР — постоянная работа партийцев Балашихи. Местное отделение «Единой России» находится в контакте с Православным центром образования им. Преподобного Сергия, регулярно навещает детей, оказывает всестороннюю помощь и поддержку в обучении и реабилитации. Такая забота и внимание помогают детям быстрее адаптироваться к новой жизни и обрести уверенность в завтрашнем дне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.