Депутат Балашихи передал гуманитарную помощь в зону СВО

Член фракции «Единая Россия» Николай Говричев активно занимается сбором гуманитарных грузов для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. Сегодня он передал технические средства, которые просили ребята одного из отрядов. Все это тщательно упаковали, чтобы обеспечить сохранность груза во время транспортировки, передает пресс-служьа администрации муниципалитета.

«Поддержка наших бойцов — это наш долг. Важно, чтобы они чувствовали заботу и знали, что дома их ждут и верят в них. Мы стараемся оперативно реагировать на запросы с передовой и обеспечивать всем необходимым», — отметил Николай Говричев.

Доставка гуманитарной помощи — это систематическая работа, которая ведется при активном участии «Единой России» и неравнодушных граждан. Регулярно из Балашихи в зону СВО отправляются грузы со всем необходимым — это маскировочные сети, окопные свечи, предметы первой необходимости и многое другое.

В Балашихе работают два постоянных пункта приема гуманитарной помощи в местных отделениях партии «Единая Россия» по адресам: ул. Парковая, д. 7, ул. Октябрьская, д. 11 (микрорайон Железнодорожный).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти региона совместо с областным филиалом фонда «Защитники Отечества» помогают решать вопросы, возникающие у семей бойцов СВО. Он добавил, что просьбы поступают разные — и на территориях округов, и в фонд. Поэтому власти должны всегда быть рядом, делать все, что от них зависит.

«У нас ведется большая работа, но внимания много не бывает. Наша задача — чтобы все вопросы, которые возникают и по выплатам, и по статусу участника боевых действий, были решены», — сказал Воробьев.