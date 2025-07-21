Депутат Балашихи обсудил с жителями мкр Павлино отсутствие дорожных знаков

Ключевой темой встречи Сергея Щукина с жителями микрорайона стало обсуждение отсутствия дорожных знаков на проезжей части возле Троицкого храма. Жители городского округа Балашиха были обеспокоены тем, что это затрудняет движение и повышает риск аварий. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Безопасность на дорогах — наш безусловный приоритет. Каждое обращение жителей по этому вопросу — повод для немедленных действий. Мы не оставим без внимания ни одну проблему, ведь речь идет о жизни и здоровье людей», — сказал Сергей Щукин.

В рамках встречи Сергей Щукин выслушал мнения и предложения жителей, которые, по их мнению, помогут улучшить ситуацию. Депутат совета депутатов городского округа Балашиха оценил ситуацию и взял вопрос под личный контроль до ее полного разрешения.

В ближайшее время будет разработан план действий, который оптимизирует дорожную обстановку и сделает жизнь граждан комфортнее и безопаснее.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.

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