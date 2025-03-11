Депутат Антонова встретилась с женщинами Люберец

Депутат Мособлдумы от фракции «Единая Россия» Лидия Антонова провела встречу с женщинами городского округа Люберцы, которые активно участвуют в решении задач, связанных с поддержкой военнослужащих в зоне СВО, а также с теми, кто вносит значительный вклад в развитие округа. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«В ходе встречи я выступила с отчетом о своей депутатской деятельности за 2024 год. Особое внимание уделила вопросам образования в округе. Наш регион занимает высокие позиции в этой сфере, что подтверждено признанием на областном уровне. Достичь такого результата было непросто, но образовательные учреждения округа, входящие в десятку лучших, доказывают, что это возможно. Кроме того, обсудили актуальные для женщин темы, такие как поддержка семей военнослужащих во время специальной военной операции, помощь матерям-одиночкам, а также инициативы, реализуемые в рамках проекта «Женское движение Единой России», — отметила Лидия Антонова.

В завершение встречи депутат вручила благодарственные письма участницам за их активную гражданскую позицию и вклад в реализацию значимых социальных проектов в округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что. большое количество муниципалитетов очень добросовестно ведет работу по всему, что связано со специальной военной операцией.

«Это важно. Я хочу поблагодарить эти территории, которые находятся в зеленой зоне», — сказал Воробьев.