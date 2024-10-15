Депутат Алумянц считает, что ее задача заключается в оказании помощи нуждающимся

Сегодня на Московский областной Совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» со всего Подмосковья съехались депутаты Подмосковья всех уровней. Совет создан для согласованной работы фракций в Мособлдуме, Советов депутатов городских округов Московской области, их взаимодействия в законодательном процессе, а также обмена опытом. Об этом сообщает пресс-служба Московского областного регионального отделения «Единой России».

Диана Алумянц, депутат Совета депутатов городского округа Серпухов, руководитель Московского областного регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Диана Алумянц прокомментировала итоги заседания.

Прошел год с тех пор, как она начала свою деятельность в качестве муниципального депутата в своем родном Серпухове. По ее словам, этот период отчетливо дал понять, что быть депутатом — значит, быть рядом с людьми.

«Было проведено множество приемов, встреч и мероприятий, куда приходили жители со своими проблемами и вопросами. Считаю, что моя задача как молодого депутата — оказать поддержку каждому, кто в ней нуждается, даже если они и не приходят сами с просьбой о помощи. В моей работе мне помогают старшие товарищи», — прокомментировала Алумянц.

Работа в команде «Единой России» — это труд среди единомышленников, которые каждый день делом доказывают свою любовь к стране, заботятся о благополучии ее жителей.

«Это партия большинства, поэтому программа, на которую мы опираемся, формируется вместе с россиянами и называется „Народной“. И, что очень важно, „Единая Россия“ берет ответственность за ее исполнение», — дополнила молодой депутат.

Московский областной Совет руководителей депутатских фракций партии «Единая Россия» является коллегиальным, постоянно действующим, консультативно-совещательным органом.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.