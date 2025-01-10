Депутат Алексеев: необходимо ввести возрастные ограничения на видеоигры в России

Вопрос защиты граждан от деструктивного контента, включая видеоигры, сегодня становится все более важным. О необходимости введения ограничений на определенные виды контента высказался депутат Самарской губернской думы Степан Алексеев, сообщает АБН24 .

Он подчеркнул, что многочисленные исследования демонстрируют потенциально негативное воздействие такого контента, что может привести к агрессивному поведению, социальной изоляции и эмоциональным расстройствам. Неправильные образы, содержащиеся в некоторых видеоиграх, могут искажают восприятие реальности и психоэмоциональное состояние игроков.

«Тем не менее важно подойти к этому вопросу взвешенно и учитывать как риски, так и потенциальные положительные аспекты видеоигровой индустрии», — отметил эксперт.

Он пояснил, что не все видеоигры с насильственным содержанием должны быть подвергнуты запретам, так как некоторые из них могут развивать критическое мышление и служить терапевтическим инструментом. Кроме того, видеоигровая культура может способствовать развитию навыков командной работы, креативности и социальным взаимодействиям.

Алексеев также уверен, что саморегуляция отрасли и внедрение возрастных рейтингов станут более эффективными, чем простые запреты. Он подчеркнул, что оценка целесообразности ограничений должна основываться на объективных данных, а не на эмоциональных реакциях общества, чтобы избежать чрезмерного ограничения свободы творчества и самовыражения.