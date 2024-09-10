Департамент по конкурентной политике Москвы проведет в Перми серию хакатонов Tender Hack

В Перми с 13 по 15 сентября текущего года столичный Департамент по конкурентной политике проведет очередной хакатон Tender Hack. Темой станет «Развитие чат-бота для формирования дополнительного соглашения на „Портале поставщиков“», сообщила пресс-служба Департамента.

К участию приглашают студентов, разработчиков, аналитиков и экспертов по госзакупкам.

Благодаря соревнованию появится возможность провести модернизацию функциональных возможностей и сервисов автоматизированной информационной системы «Портал поставщиков».

В соревнованиях смогут принять участие студенты средних и высших учебных заведений, аналитики, разработчики и эксперты по госзакупкам. Для них, при объединении в команды от 3 до 5 человек, мероприятие будет бесплатным.

Победившая в хакатоне команда получит 500 тыс. рублей.

Мероприятие проведут в отеле Holiday Perm, по адресу: бульвар Гагарина, д. 65А. Узнать подробности о хакатоне и зарегистрироваться на него можно на официальном портале мероприятия.

В декабре 2023 года Пермь уже принимала хакатон Tender Hack. Тогда участникам предложили создать чат для взаимодействия поставщиков и заказчиков для согласования документов во время закупок. Всего в хакатоне участвовали 22 команды, в которые входили 88 участников из 4 городов России. Победила команда «Удача 666» из Екатеринбурга.

В текущем году прошли уже 2 хакатона Tender Hack — во Владивостоке и Москве. Планируется провести еще три таких мероприятия. Их анонсы можно найти по ссылке.