Департамент образования ЯНАО назвал допустимую нагрузку для школьников

Первоклассники Ямала в начале учебного года занимаются по три урока в день, а ученики старших классов — до семи. Департамент образования ЯНАО заявил, что школы соблюдают нормативы, сообщает muksun.fm .

В сентябре и октябре у первоклассников проходит по три урока в день, в ноябре и декабре — по четыре. Занятия длятся 35 минут, с января — 40 минут. Раз в неделю допускается пятый урок физкультуры.

У второклассников и четвероклассников может быть до пяти уроков в день, раз в неделю — шесть. В пятых и шестых классах проводят до шести уроков, в седьмых и одиннадцатых — до семи. Предельную нагрузку по часам в неделю и урокам в день устанавливают санитарные правила, за их соблюдением следит Роспотребнадзор.

Департамент образования ЯНАО заявил, что в округе нет школ, где детей перегружают. Внеурочная деятельность входит в образовательную программу и занимает до 10 часов в неделю: это кружки, секции, проекты, экскурсии и олимпиады. За время обучения ее объем может составить до 1350 часов в начальной школе, до 1700 — в 5–9 классах и до 680 — у старшеклассников.

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