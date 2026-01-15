Денис Семенов проверил устранение последствий снегопада в Электрогорске

«Начали с „лица“ — ж/д и автовокзала. Есть замечания по уборке снега: и на площадке для автотранспорта, и на пешеходных дорожках. Отдельно подчеркну: необходимо расчистить и обработать подходы и лестницу РЖД к платформе, чтобы перемещение было безопасным в любую погоду», — сказал Денис Семенов.

Далее посмотрели катки у ФОКа «Лидер» и на стадионе им. Р. Э. Классона. Сейчас они в расчистке, сегодня–завтра спортшкола начнет повторную заливку.

На стадионе работает прокат лыж и коньков — пользуйтесь, зимний сезон в самом разгаре.

Заехали на озеро Госьбужье к городской бане — на месте посмотрели и определились с работами по подготовке купели к Крещению. Крещенские купания пройдут здесь с 18 на 19 января, время — с 22:00 до 01:00. Баня будет открыта: можно будет согреться и выпить горячего чая. В целом оценили, как идет уборка снега по городу. Сейчас активная фаза — в работе дворовые территории, службы постепенно выполняют расчистку.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.