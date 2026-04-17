Денис Семенов проверил благоустройство Электрогорска в Подмосковье

Первой точкой маршрута стала площадка, где планируют создать баскетбольную зону имени А. А. Болошева. На территории уже начались работы по расчистке. Денис Семенов подчеркнул, что на данном этапе важно тщательно продумать планировку пространства. После утверждения схемы специалисты приступят к монтажу спортивной площадки, установке игровых элементов и бюста Болошева.

Детскую площадку, которая ранее находилась на этом месте, демонтировать не будут — ее перенесут дальше от дороги, чтобы повысить безопасность детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.