Денис Мантуров посетил первый автоматизированный даркстор компании X5
Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров посетил первый автоматизированный даркстор (специализированный центр обработки онлайн заказов) ведущей российской продуктовой розничной компании X5 (ПАО «Корпоративный центр ИКС 5») — пилотный объект с долей роботизации 70%, говорится на сайте Правительства Российской Федерации.
Тут российские производители оборудования и программного обеспечения представляют интегрированные решения.
«Российская розничная торговля последовательно развивает роботизацию и автоматизацию логистики. В частности, Х5 делает акцент на современных концепциях распределительных центров и складов, рассматривая это направление как один из ключевых факторов повышения операционной эффективности и устойчивого роста бизнеса», — говорится в сообщении.
Денис Мантуров ознакомился с работой площадки, которая сегодня находится в режиме опытно-промышленной эксплуатации. На данный момент на комплексе завершаются пуско-наладочные работы, при этом уже осуществляется доставка онлайн-заказов покупателям. В марте этого года ожидается переход даркстора на полную мощность.
«Необходимо повышать уровень автоматизации процессов на предприятиях торговли, в том числе за счет внедрения роботов-манипуляторов российского производства. Торговля, как крупнейшая отрасль экономики, должна быть локомотивом внедрения автоматизации процессов. Государство в свою очередь готово оказать необходимую поддержку в рамках нацпроекта», — отметил Денис Мантуров.
В Х5 рассказали, что внедрение роботов существенно снижает потребность в ручных операциях, исключает ошибки и сокращает временные затраты.
Также компания тестирует на своих объектах различные варианты решений — от складских роботов и автоматизированных систем хранения до цифровых платформ и ИИ-алгоритмов управления сборкой, пополнением и доставкой заказов.